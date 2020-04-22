В Азербайджане 30 новых больных коронавирусом Их стало 580, + 41 вылечившийся

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В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, еще 41 человек полностью излечился и выписан домой, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане  выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 

Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.

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