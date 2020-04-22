В Азербайджане 30 новых больных коронавирусом Их стало 580, + 41 вылечившийся
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, еще 41 человек полностью излечился и выписан домой, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией.
Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима.
Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.