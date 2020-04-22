Рамиз Мехтиев пишет Ильхаму Алиеву
Президент Национальной академии наук академик Рамиз Мехтиев от имени президиума НАНА направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.
«Ваше превосходительство, уважаемый господин президент!
Ваша последовательная и целенаправленная работа в области всестороннего развития независимого азербайджанского государства обеспечила успешное преодоление всех препятствий нашей страной и народом, создала все условия для достижения большого развития. Реальным результатом Вашей продуманной политики и своевременных шагов стало то, что Азербайджан выходил из мировых экономических кризисов, с которыми мы сталкивались в разное время, с минимальными потерями и снова добивался большого развития.
Ваша мудрая политика и эффективные меры по защите нашего народа от нынешней глобальной пандемии коронавируса дают положительные результаты. В эти ответственные дни многоплановые профилактические меры, своевременно предпринимаемые в республике под Вашим руководством, обеспечивают сокращение случаев заражения в нашей стране.
В то же время проведение экстренного онлайн-заседания Тюркского совета во время пандемии коронавируса, обсуждения с главами государств и принятая декларация являются важным и реальным примером Вашего вклада в усилия международного сообщества для преодоления пандемии.
Благодаря Вашей дальновидности, реформы в области здравоохранения, которые осуществлялись в течение многих лет, сегодня позволяют своевременно решать многие проблемы в условиях пандемии.
Поддержка деятельности частного сектора в нашей стране, сохранение рабочих мест, обеспечение деятельности реального сектора экономики являются практическим выражением огромной заботы о наших людях и в полной мере отвечают на вызовы постпандемического периода.
Азербайджанские ученые считают своим долгом тщательно отслеживать и анализировать процессы и события коронавирусного периода и делать прогнозы относительно путей выхода из этой ситуации.
Господин президент, коллектив Национальной академии наук Азербайджана, как всегда, искренне верит, что Вы успешно выведите нашу страну и народ из этого трудного испытания во время пандемии.
Я считаю своим долгом передать Вам глубокую благодарность азербайджанских ученых за Ваши огромные заслуги перед нашим народом в эти дни испытаний.
Я желаю Вам здоровья и еще больших успехов», - говорится в письме академика Рамиза Мехтиева.