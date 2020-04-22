Рамиз Мехтиев пишет Ильхаму Алиеву

«Ваше превосходительство, уважаемый господин президент!

Ваша последовательная и целенаправленная работа в области всестороннего развития независимого азербайджанского государства обеспечила успешное преодоление всех препятствий нашей страной и народом, создала все условия для достижения большого развития. Реальным результатом Вашей продуманной политики и своевременных шагов стало то, что Азербайджан выходил из мировых экономических кризисов, с которыми мы сталкивались в разное время, с минимальными потерями и снова добивался большого развития.

Ваша мудрая политика и эффективные меры по защите нашего народа от нынешней глобальной пандемии коронавируса дают положительные результаты. В эти ответственные дни многоплановые профилактические меры, своевременно предпринимаемые в республике под Вашим руководством, обеспечивают сокращение случаев заражения в нашей стране.

В то же время проведение экстренного онлайн-заседания Тюркского совета во время пандемии коронавируса, обсуждения с главами государств и принятая декларация являются важным и реальным примером Вашего вклада в усилия международного сообщества для преодоления пандемии.

Благодаря Вашей дальновидности, реформы в области здравоохранения, которые осуществлялись в течение многих лет, сегодня позволяют своевременно решать многие проблемы в условиях пандемии.

Поддержка деятельности частного сектора в нашей стране, сохранение рабочих мест, обеспечение деятельности реального сектора экономики являются практическим выражением огромной заботы о наших людях и в полной мере отвечают на вызовы постпандемического периода.

Азербайджанские ученые считают своим долгом тщательно отслеживать и анализировать процессы и события коронавирусного периода и делать прогнозы относительно путей выхода из этой ситуации.

Господин президент, коллектив Национальной академии наук Азербайджана, как всегда, искренне верит, что Вы успешно выведите нашу страну и народ из этого трудного испытания во время пандемии.

Я считаю своим долгом передать Вам глубокую благодарность азербайджанских ученых за Ваши огромные заслуги перед нашим народом в эти дни испытаний.

Я желаю Вам здоровья и еще больших успехов», - говорится в письме академика Рамиза Мехтиева.