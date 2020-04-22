Число больных коронавирусом в Швейцарии приближается к 30 тысячам

Число заражений COVID-19 в Швейцарии второй день подряд немного растет, за сутки было выявлено 228 новых случаев по сравнению с 205 днем ранее, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 23 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 228 новых заражения и 51 смерть от коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 28496 человек, жертвами вируса стали 1268 человек.