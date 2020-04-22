В Баку арестован нарушитель карантина фото
Продолжаются мероприятия в отношении нарушителей особого карантинного режима на территории страны.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 23 апреля во время проверок на контрольном посту в Сабаильском районе один человек отказался предоставить удостоверение личности, поднял шум и не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.
Сотрудники полиции задержали его и доставили в отделение полиции №9 Управления полиции Сабаильского района. Была установлена личность нарушителя, им является житель Лянкяранского района Джамиль Ахмедли.
В его отношении, согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках, составлен протокол и решением районного суда он был арестован в административном порядке на 15 суток.