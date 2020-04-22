Италия выпускает из тюрем лидеров мафии
Итальянские власти могут отправить из тюрем под домашний арест несколько десятков главарей мафии из-за риска их заражения COVID-19. Речь идет о мафиози старше 70 лет и тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями. Их список уже направлен в тюрьмы, пишет The Guardian.
При этом министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде заявил, что окончательное решение еще не принято.
Как сообщил в среду итальянский журнал L’Espresso, миланский суд принял решение перевести под домашний арест одного из самых влиятельных лидеров сицилийской коза ностра — 78-летнего Франческо Бонуру, отбывающего 23-летний срок.
В последние несколько недель из тюрем под домашний арест также были отправлены боссы калабрийской мафии ндрангета 65-летний Винченцино Яннаццо и 72-летний Рокко Санто Филиппоне.
Как пишет The Guardian, в общей сложности в итальянских тюрьмах находится 74 мафиози, соответствующих критериям перевода под домашний арест. Среди них один из лидеров сицилийской мафии 78-летний Леолука Багарелла, ответственный за десятки убийств, еще один известный сицилийский мафиози 81-летний Бенедетто Сантапаоло, создатель так называемой новой каморры 78-летний Раффаэле Кутоло и целый ряд других.