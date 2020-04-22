Италия выпускает из тюрем лидеров мафии

Итальянские власти могут отправить из тюрем под домашний арест несколько десятков главарей мафии из-за риска их заражения COVID-19. Речь идет о мафиози старше 70 лет и тех, кто страдает различными хроническими заболеваниями. Их список уже направлен в тюрьмы, пишет The Guardian.

При этом министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде заявил, что окончательное решение еще не принято.