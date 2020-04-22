МВД о злоупотреблениях с разрешениями на передвижение

Получившие разрешение граждане могут передвигаться по городу на их основании только по будням, говорится в обращении к гражданам Министерства внутренних дел.

«В период особого карантинного режима, введенного на территории страны, лица, имеющие служебное удостоверение или справку с места работы, а также информацию работодателя на портале icaze.e-gov.az, могут передвигаться по городу без специального разрешения только в рабочие дни.

Однако в последние дни наблюдается нежелательная картина, когда люди из этой категории без необходимости часами свободно передвигаются по улицам, увеличивая плотность на автомобильных дорогах, что в итоге создает условия для распространения инфекции.

Для предотвращения этого МВД требует не злоупотреблять соответствующими разрешениями в нерабочие дни, выходить из дома только в случае острой необходимости.

При этом каждому человеку, выходящему из дома с соответствующим разрешением, в обязательном порядке рекомендуется носить медицинскую маску и сохранять социальную дистанцию в 2 метра», - говорится в заявлении МВД.