Карантин в Великобритании может продлиться до конца года

Главный санинспектор Великобритании профессор Крис Уитти заявил, что меры социального дистанцирования в стране могут превратиться в необходимость по меньшей мере до конца года, пишет The Guardian.

Уитти подчеркнул важность быть реалистичными, отметив, что «крайне разрушительное» социальное дистанцирование должно будет просуществовать «на протяжении достаточно долгого периода времени».

По словам главного санинспектора страны, есть только «невероятно небольшой» шанс на то, что в этом году будет разработана вакцина от COVID-19.