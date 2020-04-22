В США заявили о необходимости сменить руководство ВОЗ

Журналисты поинтересовались у Помпео, считает ли он, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, вызывающие нарекания Вашингтона.

У американской администрации есть планы сменить руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование", - ответил госсекретарь, имея в виду смену руководства ВОЗ, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ. Он объяснил это тем, что организация не предоставила своевременно информацию о коронавирусе, а также не довела правду до мировой общественности. Некоторые страны уже заявили, что увеличат финансирование ВОЗ со своей стороны.