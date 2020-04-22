ВОЗ выяснит, есть ли коронавирус в Таджикистане и Туркмении

Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркмению. Об этом, как передает «Коммерсант», заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Ранее издание сообщало, что случаи заражения COVID-19 выявлены в трех странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Власти Таджикистана и Туркмении утверждают, что у них заболевших нет. Эти две страны входят в список из всего 11 государств, отмеченных белыми пятнами на карте Университета Джонса Хопкинса. На Западе говорят, что речь может идти о сокрытии информации.

Представители ВОЗ в Центрально-Азиатском регионе признают, что есть сложности с перепроверкой сомнительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию, однако также воздерживаются от публичной критики местных властей. Ожидается, что экспертная миссия ВОЗ по итогам визита в обе страны проведет открытый брифинг, где поделится своими оценками ситуации в регионе.

Ранее в четверг вице-премьер Туркмении и глава МИД страны Рашид Мередов вновь заявил, что в стране нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. А президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что и в его стране «эта болезнь не зарегистрирована».