Коронавирус оставил без работы миллионы американцев

На фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, в США резко растет число безработных. В течение прошлой недели (до 18 апреля) число безработных в стране возросло на 4,427 миллиона человек, сообщает министерство труда в Вашингтоне.

По данным ведомства, за последние пять недель потеряли работу и подали соответствующие заявления на получение выплат по безработице около 26 миллионов человек, пишет Deutsche Welle.

По оценкам некоторых экспертов, уровень безработицы в США в апреле может достичь отметки в 20 процентов. На данный момент этот показатель оценивается в 10-15 процентов.

По прогнозу Oxford Economics, количество рабочих мест в стране из-за пандемии сократится на 27,9 млн, из которых 8-10 млн в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность и строительство.

На протяжении последних недель США являются эпицентром пандемии коронавируса. В стране выявлено около 850 тысяч заражений коронавирусной инфекцией, более 47 тысяч человек скончались от вирусной пневмонии COVID-19.