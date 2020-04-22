В Совете Европы приветствовали оправдание Ильгара Мамедова
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич поприветствовала решение Верховного суда Азербайджана в отношении главы партии ReAL Ильгара Мамедова. Об этом говорится в заявлении генсека СЕ, сообщает Report.
"Сегодняшний оправдательный приговор Ильгару Мамедову и Расулу Джафарову Верховным судом Азербайджана следует приветствовать. Совет Европы остается готовым к дальнейшему сотрудничеству с Азербайджаном", - отмечается в заявлении.
Сегодня пленум Верховного суда рассмотрел дело председателя партии ReAL Ильгара Мамедова. Было принято решение, согласно которому все принятые ранее решения в отношении Мамедова были отменены и он был оправдан по всем уголовным делам. Ему выплатят более 234 тысяч манатов в качестве компенсации за моральный ущерб.