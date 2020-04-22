Ученые назвали десять угроз всему человечеству

Катастрофу, по мнению ученых, стоит ждать прежде всего не от засухи и лесных пожаров, а от последствий деятельности человека.

Австралийская комиссия по будущему человечества опубликовала доклад, в котором эксперты перечислили десять самых серьезных угроз для выживания людей как вида.

Самые страшные угрозы для человечества — это глобальное потепление и антропогенное изменение климата; сокращение природных ресурсов, особенно водных; разрушение экосистем и утрата биоразнообразия; химическое загрязнение земной системы, включая атмосферу и океаны; рост продовольственной незащищенности и ухудшение качества питания; рост численности населения за пределами способности Земли; ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения; появление мощных, неконтролируемых новых технологий; пандемии новых и неизлечимых болезней.

Особым пунктом значится национальная и глобальная неспособность понять эти риски и принять превентивные меры в отношении них, пишет американский научно-популярный журнал "Популярная механика".

Эксперты считают, что способность человечества причинять себе массовый вред ускоряется с середины 20 века. Развитие технологий ведет к новым рискам. Ученые подчеркивают, что каждый пункт из списка представляет "значительную" угрозу для человеческой цивилизации, "катастрофический риск" и может фактически уничтожить человеческий род.