Почти 19 тысяч британцев стали жертвами COVID-19

В Великобритании число умерших пациентов с новым коронавирусом превысило 18,7 тыс., однако суточное число смертей снижается второй день подряд. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом королевства.

"Из 425 821 человека, у которых были взяты анализы, у 138 078 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 22 апреля, 18 738 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Число зарегистрированных за последние сутки смертей достигло 616, накануне власти страны сообщили о 759 новых летальных исходах. 19 и 20 апреля в стране наблюдалось резкое снижение данного показателя (596 и 449 смертей), однако 21 апреля он вернулся на средний уровень последних двух недель - 700-800 новых смертей в сутки.