Еще 30 тысяч безработных получили единовременную выплату

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило единовременную выплату в размере 190 манатов еще для 30 тысяч малообеспеченных лиц, зарегистрированных в качестве безработных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после получения разрешения на выход из дома эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.

Процесс единовременных выплат начался 9 апреля. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы 66,5 миллиона манатов для 350 тысяч лиц указанной категории.