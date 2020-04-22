"Он врет несусветно… В его возрасте лучше этого не делать", — сказал Шушкевич в эфире радиостанции НСН, добавив, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сделал "много положительного", но в дальнейшем стал "тормозом". Шушкевич обвинил его в жажде власти: "Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев", передает РИА Новости.

Кроме того, Шушкевич обвинил экс-президента СССР в попытке заполучить власть "полуобманным" путем и нежелании ее делить с кем-либо. А потеряв достойных советников, Горбачев начал "начал делать много глупостей и много врать", заявил белорусский политик, добавив, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека и призвал его раскаяться.

Шушкевич призвал Горбачева не делать из себя посмешище и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии. "Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно — уже потом понял, что он продешевил в десять раз", — признался белорусский политик.