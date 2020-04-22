AzerTelecom обеспечивает непрерывным интернетом в дни карантина

За последние дни и на данный момент со стороны AzerTelecom не наблюдается никаких трудностей в предоставлении интернета и других телекоммуникационных услуг крупным интернет сервис-провайдерам (ISP – internet service provider) и другим корпоративным клиентам, получающим от компании эти услуги.

Компания AzerTelecom – магистральный интернет-провайдер Азербайджана, соединяющий страну с международной сетью интернета, продолжает принимать все необходимые меры по обеспечению непрерывной и устойчивой интернет-связью в условиях особого карантинного режима, принятого в связи с пандемией коронавируса.

Специалисты компании постоянно наблюдают за устойчивостью поступающих в страну магистральных каналов, а также за обеспечением безопасной передачи услуг в режиме 24/7, проводят соответствующие меры по мониторингу и оценке ситуации.

Принимая во внимание переход многих услуг государственного и частного секторов на онлайн-режим, в условиях пандемии коронавируса, расширение использования цифровых услуг и, следовательно, увеличения трафика, передаваемого по интернету, в сравнении с предыдущими периодами, компания принимает все необходимые меры по максимальному обеспечению устойчивости услуг, предоставляемых провайдерам.

Также компания регулярно контролирует, чтобы все резервное оборудование, необходимое для беспрерывного и устойчивого обеспечения интернет услуг, постоянно было в рабочем состоянии.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет-сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. На данный момент AzerTelecom осуществляет программу Azerbaijan Digital Hub (ADH) по трансформации Азербайджана в цифровой центр.