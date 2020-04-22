Всплеск напряженности между США и Ираном

"Послу было заявлено, что Иран резко осуждает враждебные и угрожающие высказывания президента США и ответит на любое нападение США в Персидском заливе", - цитирует Дойче велле представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Мусави призвал США уважать и соблюдать правила международного судоходства, добавив, что Трампу следовало бы использовать своих солдат для борьбы с коронавирусом в собственной стране, чем отправлять их за границу на "авантюру".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отверг угрозы Трампа. "Американским войскам нечего делать в семи тысячах миль от своего дома, провоцируя наших моряков возле наших собственных берегов Персидского залива", - написал он в Twitter.

Накануне Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС США уничтожать любые иранские военные катера в случае их опасного сближения с американскими кораблями. На прошлой неделе ВМС США обвинили Иран в том, что 11 его катеров на протяжении часа "опасно" и "провокационно" сближались с их кораблями в Персидском заливе. Трамп подчеркнул, что США под его руководством больше не потерпят подобных провокаций со стороны Ирана.