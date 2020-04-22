Почти все работники здравоохранения Азербайджана, заботящиеся о пациентах, борющиеся за их жизнь, не могут идти домой или быть со своими семьями во время строгого карантинного режима. Одна из них - медсестра Лала Азизли.

Наряду с врачами, работающими в больницах, где проходят лечение пациенты с вирусом COVID-19, младший медицинский персонал также проявляет большую самоотверженность.

У Лалы ханум двое маленьких детей, она не видела свою семью, которая живет в Билясуварском районе, более 20 дней. Чтобы помочь Лале Азизли увидеть свою семью, певец Хаям Нисанов отправил смартфон ее детям. Подарок певца преподнесли волонтеры общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. Волонтеры также доставили семье Л.Азизли другие подарки от фонда.

Затем Х.Нисанов посредством видеосвязи связался с самой Л.Азизли: «Мы гордимся таким медицинскими работниками, как вы. Несмотря на все ограничения, вы на работе. Но вы не видите своих детей долгое время. Вот почему я подарил им маленький подарок - смартфон. Теперь вы сможете общаться со своими детьми по видео».

Лала ханум выразила глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева и Хаяму Нисанову за этот подарок.