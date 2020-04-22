В Италии за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3033 человека, что обновило суточный рекорд. Теперь число выздоровевших в стране составляет 57 576 человек, сообщает издание Il Messaggero.



Число жертв коронавируса за сутки в Италии выросло на 464 пациента, составив более 25,5 тыс. человек. Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии, включая умерших и выздоровевших, достигло 189 973. В настоящее время зараженными являются 108 848 человек.