Pasha Holding поддержит азербайджанских фермеров

PASHA Holding пожертвовал 5 миллионов манатов Агентству по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) для предоставления фермерам микрокредитов по льготным условиям. Таким образом холдинг посодействовал указу президента Азербайджана по поддержке производителей в области сельскохозяйственной продукции, пострадавших в пандемический и постпандемический периоды. Распоряжением президента от 14 апреля 2020 года на предоставление микрокредитов сельхозпроизводителям в условиях пандемии и в постпандемический период было выделено 30 миллионов манатов.

Выделенные средства будут направлены на предоставление микрокредитов фермерам на сумму до 15 тысяч манатов. Трехлетние кредиты, выдаваемые на льготных условиях на первые 12 месяцев, предназначены для создания и расширения садоводства, земледелия, животноводства и других форм семейного сельского хозяйства.

Планируется, что около 1000 семей фермеров в сельской местности получат средства, выделенные холдингом.

Кредиты будут предоставлены фермерам через уполномоченные кредитные организации, сотрудничающие с AKIA. «Согласно подписанному нами соглашению средства, выделенные нам холдингом, будут предоставлены фермерам только через наши уполномоченные кредитные организации, которые не имеют отношения к PASHA Holding. Это соглашение является поддержкой холдинга как для фермеров, так и для банковского сектора. Поскольку средства являются револьверными, то есть возвратными, лица, занимающиеся семейным фермерским хозяйством, получат больше выгоды, чем планировалось на начальном этапе», - сказал председатель AKIA Мирза Алиев.

«Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений развития экономики Азербайджана и всегда находится на повестке дня нашего холдинга. В связи с этим наш холдинг проявил такую инициативу социальной ответственности. Мы уверены, что другие крупные холдинги и компании в стране так же откликнутся на призыв поддержать малые фермерские хозяйства», - сказал Джалал Гасымов, главный исполнительный директор PASHA Holding.