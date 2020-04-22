Васиф Талыбов на линии фронта
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васиф Талыбов посетил передовую линию обороны в Садаракском районе, ознакомился на наблюдательном пункте с положением наших позиций и организацией службы. Об этом сообщает информагентство Nuhçıxan.
Согласно информации, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев рассказал о высокой боеготовности личного состава.
Отмечается, что создана надежная система обороны на протяжении всей линии соприкосновения. Опорные пункты и позиции оснащены современной боевой техникой, артиллерийскими установками и стрелковым оружием.
Васиф Талыбов отметил важность продолжения мероприятий в сфере организации обороны, дал соответствующие указания по организации службы, а также повышению боеготовности и укреплению дисциплины.