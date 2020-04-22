АФФА представила спортивную программу трех уровней для молодых футболистов, чтобы те в условиях карантина могли поддерживать форму.

«Создавшаяся из-за коронавируса ситуация оказалась не только неожиданной и опасной для жизни человека, но и создающей проблемы для спортсменов, - говорит сербский специалист. - Приостановка тренировок и пассивность могут очень плохо отразиться на дальнейшем развитии спортсменов, и это особо касается молодежи.

Учитывая все вышесказанное, мы подготовили тренировочные программы для поддержания формы в домашних условиях. Эта программа основана на самых важных для футболистов аспектах – ловкость, скорость, координация, баланс, избежание травм. С учетом возраста и физических возможностей футболистов мы подготовили программы трех уровней – начального, среднего и высшего.

Начальный уровень - для футболистов не старше 13 лет. После освоения этой программы футболисты могут переходить на средний уровень. Средний и высший уровни для футболистов до 19 лет и старше».