Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала. Так считает глава отдела российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - цитирует специалиста Интерфакс.

"Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым", - добавил Бутенко.