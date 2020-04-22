В Китае понимают, что этого только и ожидают в США наша аналитика
На днях правозащитная организация Civil Human Rights Front (SHRF) опубликовала обращение к жителям Гонконга с просьбой принять участие в массовом шествии 1 июля. Судя по всему, местная оппозиция планирует новое лето протестов.
По планам организаторов, митинг соберёт не менее 2 миллионов человек и обещает стать одним из крупнейших в истории. Как сообщают оппозиционные источники, верить которым нужно с большой осторожностью, на эту инициативу уже «откликнулись сотни тысяч граждан».
Повод для новой волны протестов прост, как монета номиналом в один юань: на минувшей неделе полиция этого автономного района Китая арестовала полтора десятка человек, причастных к организации прошлогодних антиправительственных протестов.
Некоторые из задержанных - фигуры далеко не последние, можно сказать, самая головка местной радикальной оппозиции - правозащитник Мартин Ли и активист Альберт Хо. А также давний спонсор их деятельности - медиамагнат Джимми Лай. Местным радикалам крайне необходимо вытащить их из-за решетки, поскольку у спецслужб Китая к этим гражданам Гонконга накопилась масса вопросов.
Как и следовало ожидать, тут же обеспокоился Вашингтон. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США осуждают задержание. По его мнению, Китай пренебрегает принципами автономии Гонконга. Понятно, что для американцев любая нестабильность в КНР сейчас на руку, но в данном случае заинтересованность, видимо, куда глубже, учитывая тесные связи официальных структур США именно с этой троицей.
Особенно с Джимми Лаем, который лично встречался с госсекретарем Помпео и вице-президентом Майком Пенсом в прошлом году. Как сообщили тогда в американских СМИ – «для обсуждения вопроса об автономии Гонконга».
Ни пандемия коронавируса, ни тот огромный ущерб, который понесла экономика особого района в ходе прошлогодних протестов – ничто не остудило «горячие головы» местной радикальной оппозиции. Пандемия коронавируса переходит в пандемию протеста – вот печальный диагноз Гонконга на ближайшее время.
Впрочем, власти сделали выводы из прошлых событий. Буквально на днях в администрации автономного района прошли серьезные кадровые перестановки, направленные на укрепление местной вертикали. Сменились министр внутренних дел, министр по конституционным вопросам и отношениям с материковым Китаем, а также министр по инновациям и технологиям, отвечающий за экономическое развитие. Ожидается и новый министр финансов.
Практически сразу все новые назначенцы местной оппозицией были объявлены «ярыми пекинистами». Аргументация, конечно, умиляет. Так, в отношении Эрика Цана, который возглавит министерство по конституционным вопросам и отношениям с материковым Китаем, этот вывод был сделан на основании того, что «во время интервью политик специально меняет своё положение на диване так, чтобы блюдце с изображением Си Цзиньпина всегда оставалось в объективе камеры». Железная логика, не так ли?
В любом случае, ни Пекин, ни местная администрация не удовлетворены поведением некоторых местных государственных служащих во время прошлогодних протестов, а потому кадровые чистки и укрепление аппарата в преддверии новой волны выступлений оппозиции – вполне своевременный шаг.
Который, кстати, сопряжен с целым рядом серьезных шагов в экономической сфере. Так, на сегодняшний день общий объем господдержки в Гонконге составляет 10% от всей экономики особого района. По сути, в рамках новой ситуации, возникшей после пандемии коронавируса, власти острова создают новую социально-экономическую модель: бюджетную вертикаль распределения средств, зависимость местного бизнеса от мер поддержки со стороны власти, в некотором роде – «государство бюджетников».Это уже новая реальность особого автономного района, которая, по мнению Пекина, постепенно сведет протесты оппозиции к минимуму и «вечно бунтующий Гонконг» никогда не станет больше прежним.
«Пекин полон решимости положить конец хаосу в Гонконге раз и навсегда», - констатирует очевидное Лау Сикай, вице-президент Китайской ассоциации исследований в Гонконге и Макао, входящей во влиятельную Пекинскую консультативную группу.
Но при этом, что также очевидно, стремится сделать это, не прибегая к масштабному применению силы. Си Цзиньпину удалось отстоять этот подход перед той частью ЦК Коммунистической партии Китая, которая, опираясь на общественные настроения, царившие в прошлом году во время массовых протестов на материке, требовала жесткости, активного применения полиции, а если потребуется – то и армии.
Товарищ Си прекрасно понимает, что именно этого только и ожидают в США и формируемой ими международной антикитайской коалиции – силового подавления, желательно – с жертвами, после чего репутация Пекина на международной арене будет испорчена бесповоротно. Только этого сейчас Китаю, и без того находящемуся под информационным и политическим прессингом из-за пандемии, не хватает для полного, как говорится, «счастья».
А потому тактика Пекина и председателя Си в отношении Гонконга заключается в следующем – выбить почву из-под оппозиции, дезорганизовать и ослабить ее, лишив лидеров, объединить все местные пропекинские элементы, а кроме того, на деле показать жителям особого автономного района все социально-экономические преимущества нахождения в составе КНР. Насколько этот подход сработает – будет ясно уже к концу нынешнего лета, которое в Гонконге обещает быть жарким.