Шэн Сию для haqqin.az 22:11

На днях правозащитная организация Civil Human Rights Front (SHRF) опубликовала обращение к жителям Гонконга с просьбой принять участие в массовом шествии 1 июля. Судя по всему, местная оппозиция планирует новое лето протестов. По планам организаторов, митинг соберёт не менее 2 миллионов человек и обещает стать одним из крупнейших в истории. Как сообщают оппозиционные источники, верить которым нужно с большой осторожностью, на эту инициативу уже «откликнулись сотни тысяч граждан».

Повод для новой волны протестов прост, как монета номиналом в один юань: на минувшей неделе полиция этого автономного района Китая арестовала полтора десятка человек, причастных к организации прошлогодних антиправительственных протестов. Некоторые из задержанных - фигуры далеко не последние, можно сказать, самая головка местной радикальной оппозиции - правозащитник Мартин Ли и активист Альберт Хо. А также давний спонсор их деятельности - медиамагнат Джимми Лай. Местным радикалам крайне необходимо вытащить их из-за решетки, поскольку у спецслужб Китая к этим гражданам Гонконга накопилась масса вопросов. Как и следовало ожидать, тут же обеспокоился Вашингтон. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США осуждают задержание. По его мнению, Китай пренебрегает принципами автономии Гонконга. Понятно, что для американцев любая нестабильность в КНР сейчас на руку, но в данном случае заинтересованность, видимо, куда глубже, учитывая тесные связи официальных структур США именно с этой троицей. Особенно с Джимми Лаем, который лично встречался с госсекретарем Помпео и вице-президентом Майком Пенсом в прошлом году. Как сообщили тогда в американских СМИ – «для обсуждения вопроса об автономии Гонконга». Ни пандемия коронавируса, ни тот огромный ущерб, который понесла экономика особого района в ходе прошлогодних протестов – ничто не остудило «горячие головы» местной радикальной оппозиции. Пандемия коронавируса переходит в пандемию протеста – вот печальный диагноз Гонконга на ближайшее время. Впрочем, власти сделали выводы из прошлых событий. Буквально на днях в администрации автономного района прошли серьезные кадровые перестановки, направленные на укрепление местной вертикали. Сменились министр внутренних дел, министр по конституционным вопросам и отношениям с материковым Китаем, а также министр по инновациям и технологиям, отвечающий за экономическое развитие. Ожидается и новый министр финансов.

Практически сразу все новые назначенцы местной оппозицией были объявлены «ярыми пекинистами». Аргументация, конечно, умиляет. Так, в отношении Эрика Цана, который возглавит министерство по конституционным вопросам и отношениям с материковым Китаем, этот вывод был сделан на основании того, что «во время интервью политик специально меняет своё положение на диване так, чтобы блюдце с изображением Си Цзиньпина всегда оставалось в объективе камеры». Железная логика, не так ли? В любом случае, ни Пекин, ни местная администрация не удовлетворены поведением некоторых местных государственных служащих во время прошлогодних протестов, а потому кадровые чистки и укрепление аппарата в преддверии новой волны выступлений оппозиции – вполне своевременный шаг. Который, кстати, сопряжен с целым рядом серьезных шагов в экономической сфере. Так, на сегодняшний день общий объем господдержки в Гонконге составляет 10% от всей экономики особого района. По сути, в рамках новой ситуации, возникшей после пандемии коронавируса, власти острова создают новую социально-экономическую модель: бюджетную вертикаль распределения средств, зависимость местного бизнеса от мер поддержки со стороны власти, в некотором роде – «государство бюджетников».Это уже новая реальность особого автономного района, которая, по мнению Пекина, постепенно сведет протесты оппозиции к минимуму и «вечно бунтующий Гонконг» никогда не станет больше прежним. «Пекин полон решимости положить конец хаосу в Гонконге раз и навсегда», - констатирует очевидное Лау Сикай, вице-президент Китайской ассоциации исследований в Гонконге и Макао, входящей во влиятельную Пекинскую консультативную группу.