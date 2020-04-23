В Китае вторая волна пандемии: теперь уже Харбин

Согласно информации, в 10-миллионном Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян, накануне были усилены введенные ранее ограничения. Власти запретили въезд в город не только иностранцам, но и гражданам Китая и транспортным средствам, которые в нем не зарегистрированы, пишет «Московский комсомолец».

Китай на пороге второй волны заболевания коронавирусом, поэтому власти страны вводят карантинные меры в его новом возможном эпицентре.

Согласно действующим карантинным нормам, жителям Харбина, возвращающимся в свой город из-за рубежа или других районов КНР, где была зафиксирована вспышка заболевания, необходимо изолироваться на 28 дней. Сначала две недели люди должны находиться в медучреждении, а затем провести еще две недели дома.

Помимо этого, власти Харбина также обязали граждан, проживающих в тех частях города, где уже обнаружены подтвержденные или бессимптомные случаи вируса, в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

«Все люди, имеющие подтвержденные или предполагаемые случаи заболевания, близкие контакты с бессимптомными больными, а также тесную связь с контактирующими, должны быть помещены на карантин и протестированы», - передает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Для выхода из дома жители Харбина должны иметь QR-код с подтверждением того, что они не инфицированы коронавирусом. На улице и в общественных местах харбинцам предписано носить защитную медицинскую маску.

«Ситуация в регионе непростая, поскольку пошла вторая волна эпидемии, - заявил ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков. - Видимо, у властей уже нет уверенности в том, что к июню они смогут установить полный контроль. Администрация провинции сосредоточилась на борьбе с эпидемией, в основном в этом направлении и работают».

В настоящее время коронавирус в Харбине диагностирован у 75 пациентов, у 23 из них болезнь протекает бессимптомно, а еще 1400 человек находятся под наблюдением специалистов. Кроме того, по данным городских властей, трое зараженных прибыли именно из России. Помимо Харбина, новые случаи заболевания зарегистрированы в городе Муданьцзян.

Граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян – не единственный регион Китая, где возникают опасения насчет второй волны эпидемии. В провинции Хэнань, не имеющей выхода ни к государственной границе, ни к морскому побережью, тревогу вызвало заражение полутора десятка человек после возвращения в Хэнань медика, работавшего в Ухане.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, с начала пандемии в стране выявлено 82 798 случаев инфицирования COVID-19, 1 616 из них — «импортированные» из-за рубежа. Полностью излечились более 77 тысяч пациентов, более 4 630 заболевших коронавирусом умерли.