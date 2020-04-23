Как психологи МЧС помогают пережить карантин

Для оказания поддержки гражданам, у которых возникли психологические проблемы в период действующего в стране карантинного режима, с 8 апреля организовано оказание неотложной психологической помощи психологами Министерства по чрезвычайным ситуациям по горячей линии «112». Телефонная линия функционирует 24 часа в сутки, на ней работают 12 прошедших специальную подготовку психологов МЧС, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что за 15 дней работы на горячую линию из Баку и различных регионов Азербайджана для оказания психологической помощи поступило до 550 обращений. Обращения поступили в основном от людей, боящихся заразиться COVID-19, испытывающих беспокойство за своих пожилых родителей, стресс и панику. Среди обратившихся немало и тех, кто привык к повседневной работе и в настоящее время испытывает трудности с правильным, рациональным распределением времени.