В Британии начали испытывать на людях вакцину от коронавируса

«Первое в Европе испытание вакцины от коронавируса началось в Оксфорде. Препарат ввели двум добровольцам, первым из более чем 800 человек, набранных для исследования», — передает Британская вещательная корпорация.

В британском Оскфорде состоялось первое в Европе испытание вакцины от нового коронавируса на двух добровольцах, сообщает BBC.

Одной из первых, кому ввели вакцину, стала ученый Элиза Гранато. По ее словам, она решила принять участие в испытаниях, так как хочет поддержать научный процесс.

Вакцина разработана командой исследователей из Оксфордского университета. Для ее создания использовали ослабленный вирус-возбудитель простуды у шимпанзе, известный как аденовирус. Его генетически модифицировали таким образом, чтобы он стал безопасным для человека. Руководила доклиническими исследованиями профессор вакцинологии Сара Гилберт.

Ранее Гилберт заявляла, что уверена в успехе вакцины примерно на 80%, но теперь она описывает шансы как «очень оптимистичные».

Отмечается, что в ближайшие месяцы начнутся более крупные клинические испытания, в которых задействуют около 5 000 добровольцев без возрастных ограничений. Всего ученым из Оксфордского университета на проведение испытаний их препарата британское правительство выделило £20 млн ($24,71 млн).