Саакашвили о перспективах работы с Аваковым: Не время для конфликтов

Бывший губернатор Одесской области Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский предложил занять пост вице-премьера по вопросам реформ, в беседе с изданием «Новое время» заявил, что не собирается в случае назначения конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Министр внутренних дел – это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром внутренних дел в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", – приводит слова Саакашвили интернет-издание «Гордон».

Саакашвили назвал ошибочным утверждение, будто является конфликтным человеком: "У меня за этот год было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но я не считаю для себя это приоритетом в жизни. Я этого не делал. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время".

В декабре 2015 года на заседании Национального совета реформ в Киеве на тот момент председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили и глава МВД Аваков устроили скандал, в ходе которого Аваков бросил в Саакашвили стакан воды и посоветовал убираться из страны.