Евросоюзу выход из кризиса обойдется в €540 млрд

«Утвержден план пакета по социальной поддержке на сумму €540 млрд для рабочих, предприятий и суверенов, который начнет действовать 1 июня 2020 года», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

Лидеры Евросоюза одобрили план Еврогруппы по поддержке экономики ЕС на 540 млрд евро. Решение было принято по итогам онлайн-саммита сообщества.

План поддержки ориентирован на смягчение рисков возможного роста безработицы (€100 млрд), кредитование предприятий (€200 млрд), а также поддержку государств-членов сообщества по борьбе с пандемией коронавируса (€240 млрд).

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, государства-члены сообщества выделили более €1,8 трлн помощи своим экономикам, пишет The Independent. По итогам саммита фон дер Ляйен отметила, что члены Евросоюза должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в результате пандемии может произойти снижение экономики еврозоны от 5 до 15%, сообщает The Morung Express.