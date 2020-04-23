Коронадрама в селе: молодые братья умерли от COVID-19 с разницей в сутки
В Украине в Черновицкой области, которая лидирует по числу заразившихся коронавирусом в стране с более чем тысячей зарегистрированных случаев, с разницей в сутки от инфекции скончались два молодых брата. Об этом пишет «Страна.ua».
Братья — 19-летний Андрей и 24-летний Иван Фрунза — попали в районную больницу с запущенной пневмонией. Младший из братьев скончался вечером 19 апреля, старший — утром 21 апреля. 22 апреля пришел результат их тестов — подтвердился коронавирус. Первые симптомы у Ивана появились еще 10 апреля, младший брат слег через неделю. Вместе с сыновьями в больницу попал и их отец — он находится в реанимации в тяжелом состоянии. В день похорон молодых людей умерла их бабушка. В семье есть еще старший сын, который первым в родном селе заразился SARS-CoV-2.
Черновицкие врачи с разговоре со «Страна.ua» отмечают, что случай с братьями нетипичен, не только потому, что обычно от коронавируса умирают пожилые и с сопутствующими болезнями, но и потому, что погибли сразу два брата. «Объективных объяснений этому нет. Возможно, какая-то генетическая особенность, особая восприимчивость, что ли», - сказала один из местных медиков на условиях анонимности.