В четверг, 23 апреля, Турция отмечала государственный праздник - День национального суверенитета и детей. Эта дата совпадает с годовщиной начала работы первого созыва Великого национального собрания Турции (парламента) в 1920 году в Анкаре.

Ежегодно по всей Турции в этот день проводятся праздничные мероприятия. В этом же году из-за действующего в стране комендантского часа в связи с пандемией коронавируса знаменательная дата была отмечена в ином формате.

Как пишет Anadolu, в 21:00 по местному времени местные жители собрались у окон и на балконах своих домов, чтобы, держа в руках государственный флаг Турции, исполнить национальный гимн страны (Марш независимости).