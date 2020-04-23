Лукашенко раскритиковал Европу за методы борьбы с коронавирусом

В ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации глава Беларуси обратил внимание на изоляцию, введенную в некоторых странах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике шаги, предпринятые рядом стран Европы по борьбе с пандемией COVID-19, и предупредил о второй волне заболеваемости. Об этом сообщает Общенациональное телевидение Беларуси.

«Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей. И этот метод нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки, то есть коронавирус, если это коронавирус, бушует», - считает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в странах, которые ослабили режим изоляции, люди выходят на улицу «ослабленные, не видели белого света». Лукашенко считает, что именно такие люди «получат вот этот вирус».

Отметим, что, по данным на 23 апреля, в Беларуси зарегистрировано 8 022 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 938 человек, умерли 60.