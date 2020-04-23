Эльман Рустамов просит Аркадия Дворковича: «Верните Раджабова…»

В обращении указано, что, несмотря на то, что в России из-за пандемии коронавируса все соревнования были приостановлены, турнир претендентов все же стартовал.

Напомним, что Теймур Раджабов просил ФИДЕ перенести турнир, прогнозируя сложную ситуацию с пандемией. Однако ФИДЕ не пошла навстречу Теймуру и после его отказа от участия заменила нашего шахматиста на француза Максима Вашье-Ляграва.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта. Участники успели сыграть 7 туров, и 26-го числа соревнование было приостановлено. Решение было принято после того, как Российская Федерация отменила все полеты за пределы страны, не указывая сроков их возобновления. Получается, что Раджабов оказался прав, настаивая на переносе турнира.