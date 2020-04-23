Эльман Рустамов просит Аркадия Дворковича: «Верните Раджабова…»
Президент Федерации шахмат Азербайджана (ФША) Эльман Рустамов направил письменное обращение главе Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ФША.
В письме председатель Центробанка просит руководство ФИДЕ защитить права азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова и восстановить справедливость, вернув нашего шахматиста в турнир претендентов.
В обращении указано, что, несмотря на то, что в России из-за пандемии коронавируса все соревнования были приостановлены, турнир претендентов все же стартовал.
Напомним, что Теймур Раджабов просил ФИДЕ перенести турнир, прогнозируя сложную ситуацию с пандемией. Однако ФИДЕ не пошла навстречу Теймуру и после его отказа от участия заменила нашего шахматиста на француза Максима Вашье-Ляграва.
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта. Участники успели сыграть 7 туров, и 26-го числа соревнование было приостановлено. Решение было принято после того, как Российская Федерация отменила все полеты за пределы страны, не указывая сроков их возобновления. Получается, что Раджабов оказался прав, настаивая на переносе турнира.
Специальными правилами, согласованными с игроками, было предусмотрено: результаты 7 сыгранных туров остаются в силе. Турнир претендентов продолжится с 8-го тура. После первой половины лидируют заменивший Раджабова Вашье-Ляграв и россиянин Ян Непомнящий. Оба набрали по 4,5 очка.
Сам Раджабов также заявил, что после отмены турнира ФИДЕ должна вернуть его в соревнование. За Теймура вступились и шахматисты сборной Азербайджана. Открытое письмо руководству ФИДЕ подписали Шахрияр Мамедъяров, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов и Гадир Гусейнов.