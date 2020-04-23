Во Франции жертв коронавируса почти 22 тысячи человек

Во Франции за сутки скончались 516 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего число умерших достигло 21 856, сообщает генеральная дирекция здравоохранения.

Отмечается, что 13 547 человек скончались в больницах и 8 309 человек – в социальных и медико-социальных учреждениях.

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 120 804. В больницах находятся 29 219 человек, это на 522 пациента меньше, чем в среду, говорится в заявлении гендирекции.