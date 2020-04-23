Ученые США: коронавирус хуже приспособлен к теплу

"День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях", - сказал он журналистам, передает Интерфакс.

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже - в теплой и влажной", - сказал Трамп.

Согласно информации ученого из министерства внутренней безопасности Билла Брайанта, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, в тех же условиях, но при влажности 80% - 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда он находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21-23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом - примерно 1,5 минуты.