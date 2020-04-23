Трамп усомнился в ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп, ссылаясь на свои данные, сообщает ТАСС.

"Я надеюсь, что он не испытывает проблем со здоровьем, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. - ...Я думаю, что сообщения недостоверны... Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны".

По мнению американского президента, журналисты, передавшие такую информацию о лидере КНДР, возможно, использовали "старые документы". При этом Трамп заявил, что не контактировал с Пхеньяном по вопросу о самочувствии Ким Чен Ына.