Скептики изначально говорили о том, что никаких серьезных решений на конференции главных дипломатов государств-членов Астанинской тройки не состоится, слишком уж много накопилось внутри и вокруг нее противоречий. Но даже для них зияющая пустота нынешней встречи оказалась шокирующей неожиданностью.

В самом неудобном положении оказались пропагандисты. Самое, казалось бы, время вновь протрубить о внешнеполитической победе, успешности формата, ткнуть носом тех же скептиков, дескать, вы его хоронили, а он жив – но даже у них не нашлось, что сказать.

«Министры подтвердили приверженность России, Ирана и Турции безусловному уважению суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте российского МИДа. – «Министры согласились с необходимостью активизировать деятельность международных организаций по оказанию гуманитарного содействия гражданскому населению САР, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции».

То есть, по большому счету – поговорили ни о чем, поскольку по нынешним временам обсуждение коронавируса на встречах такого уровня сродни разговорам о том, какие стоят нынче погоды.

В феврале этого года, в момент обострения сирийско-турецкого конфликта вокруг Идлиба, российский представитель в ООН Василий Небензя требовал от коллег по Совету безопасности этой организации: «И не спешите хоронить астанинский формат». А конференция глав дипломатических ведомств трех стран показала, что и хоронить-то, собственно, уже нечего.

Каждый из участников твердо вознамерился отстаивать именно свою линию в сирийском конфликте, а потому дальнейшее трехстороннее общение сведется либо к известной ситуации про лебедя, рака и щуку, либо превратится в традиционные посиделки, на которых ничего не решается и которые интересны только чиновникам внешнеполитических ведомств да пишущим официоз журналистам.

В любом случае, на реальные процессы, происходящие в Сирии влиять этот псевдоформат будет минимально, решаться там все будет иным путем, на уровне двусторонних договоренностей, в ходе которых каждый из внешних игроков будет сепаратно заниматься исключительно своими задачами.

Обострение вокруг Идлиба в феврале показало, насколько разнятся интересы Москвы и Анкары — главных игроков, определяющих судьбу этой зоны деэскалации, но все же – обошлось, причем – без астанинского формата, который если и упоминался, то исключительно в пропагандистских целях.

В наиболее сложной ситуации оказывается сейчас Асад, как первая фигура в Дамаске, человек-символ режима. Анкаре нужен безопасный Идлиб и очищенный от экстремистов Сирийский Курдистан. России – военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Ирану – Сирия как звено сопротивления «сионистам и американскому империализму в регионе» и опорный пункт Хизбаллы и проиранских ополченцев.