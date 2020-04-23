Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Полноценная война с Ираном возможна, если они пойдут на корабли США»

«Я отдал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», - написал американский президент в Twitter.

Президент США приказал ВМС страны уничтожать иранские корабли, которые мешают проходу американских судов. Так Дональд Трамп отреагировал на сообщения ВМС США об опасных маневрах военных судов Ирана в Персидском заливе, которые приближались к американцам на опасное расстояние.

Американский политтехнолог и эксперт Джейсон Смарт, комментируя haqqin.az это сообщение, заявил, что он ожидал от Трампа нечто подобное, так как это часть стратегии американского президента, заключающаяся в открытом использовании силы.

«Кроме того, очень важно, что через шесть месяцев в США пройдут президентские выборы, и демонстрация того, что он является сильным лидером, может в политическом плане стать ключевой для внутренней американской аудитории», - утверждает Смарт.

Среднестатистический американец, считает аналитик, благосклонно относится к воинственной риторике своего президента. «Тем более что США и Иран уже более сорока лет находятся в сложных отношениях, и в глазах простых людей Трамп в первую очередь заботится о безопасности страны, которая в последнее время очень беспокоит американцев», - добавил он.

Тем не менее политтехнолог не видит реальных предпосылок для войны между двумя странами, особенно сейчас. «Полноценная война возможна, только если иранцы попытаются преследовать американские корабли - что было бы очень глупо с их стороны. Не забудьте, что начинается Рамадан, к тому же ситуация с коронавирусом в Иране продолжает оставаться напряженной. Так что, думаю, маловероятно, что в ближайшее время произойдет серьезная конфронтация», - делает вывод Смарт.

Между тем министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами уже на следующий день после заявления Трампа заверил граждан страны в том, что ее вооруженные силы готовы дать отпор любой внешней агрессии, передает IRNA.

Еще более жестко в адрес США высказался командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хосейн Салами: «Мы отдали распоряжение нашим военно-морским силам. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано».