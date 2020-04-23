Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Полноценная война с Ираном возможна, если они пойдут на корабли США»
Президент США приказал ВМС страны уничтожать иранские корабли, которые мешают проходу американских судов. Так Дональд Трамп отреагировал на сообщения ВМС США об опасных маневрах военных судов Ирана в Персидском заливе, которые приближались к американцам на опасное расстояние.
«Я отдал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», - написал американский президент в Twitter.
Американский политтехнолог и эксперт Джейсон Смарт, комментируя haqqin.az это сообщение, заявил, что он ожидал от Трампа нечто подобное, так как это часть стратегии американского президента, заключающаяся в открытом использовании силы.
«Кроме того, очень важно, что через шесть месяцев в США пройдут президентские выборы, и демонстрация того, что он является сильным лидером, может в политическом плане стать ключевой для внутренней американской аудитории», - утверждает Смарт.
Среднестатистический американец, считает аналитик, благосклонно относится к воинственной риторике своего президента. «Тем более что США и Иран уже более сорока лет находятся в сложных отношениях, и в глазах простых людей Трамп в первую очередь заботится о безопасности страны, которая в последнее время очень беспокоит американцев», - добавил он.
Тем не менее политтехнолог не видит реальных предпосылок для войны между двумя странами, особенно сейчас. «Полноценная война возможна, только если иранцы попытаются преследовать американские корабли - что было бы очень глупо с их стороны. Не забудьте, что начинается Рамадан, к тому же ситуация с коронавирусом в Иране продолжает оставаться напряженной. Так что, думаю, маловероятно, что в ближайшее время произойдет серьезная конфронтация», - делает вывод Смарт.
Между тем министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами уже на следующий день после заявления Трампа заверил граждан страны в том, что ее вооруженные силы готовы дать отпор любой внешней агрессии, передает IRNA.
Еще более жестко в адрес США высказался командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хосейн Салами: «Мы отдали распоряжение нашим военно-морским силам. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано».