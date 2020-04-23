Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное средство для лечения болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, провалил клинические испытания. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который на короткое время появился на сайте Всемирной организации здравоохранения.

В статье отмечается, что проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показали, что он не улучшает состояния заболевшего и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного, пишет ТАСС.

По информации британского издания, всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Remdesivir получили 158 добровольцев. К тому же, сообщает Financial Times, у препарата оказался сильный побочный эффект - 18 пациентов были вынуждены перестать принимать медикамент.

Газета приводит заявление ВОЗ, которая сообщила о том, что исследование, находящееся на стадии экспертной оценки, было опубликовано по ошибке. "Черновой документ был предоставлен авторами исследования ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили", - отмечается в сообщении организации.