Сегодняшняя статистика коронавируса: 2,7 миллиона зараженных
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 708 885. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Прирост числа заболевших за сутки составил 80,3 тысячи человек.
С начала пандемии скончались 190 858 пациентов, еще 738 486 выздоровели.
Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания, Италия, Франция и Германия. Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.