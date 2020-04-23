Коронавирус не повлиял на доходы американских миллиардеров

Совокупное богатство американских миллиардеров, включая основателя Amazon.com Inc Джеффа Безоса и руководителя Tesla Inc Элона Маска, увеличилось почти на 10% во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Института политических исследований (IPS).

Несмотря на то, что экономика в целом столкнулась с рецессией, в последние недели акции таких компаний, как Zoom, окрепли из-за резкого увеличения видеоконференций и удаленной работы, что увеличило собственный капитал основателей-миллиардеров, владеющих активами этих компаний.

«Это история о двух пандемиях с очень неравными жертвами», - считает соавтор отчета Чак Коллинз.