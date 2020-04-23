МИД России снова об освобождении оккупированных территорий Азербайджана

Вопросы нагорно- карабах ского урегулирования надо рассматривать в рамках сложившегося формата. Об этом говорится в комментарии МИД РФ на высказывания главы МИД Армении Зохраба Мнацаканяна, который заявил, что для Армении неприемлемо решение карабах ского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану.

«Наша позиция как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции. В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, - возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров их перечислил», - сказали в ведомстве.

Как отметили в МИД России, тема нагорно-карабахского урегулирования достаточно деликатная.

«Переводить ее в сферу публичных дебатов контрпродуктивно. Исходим из того, что вопросы урегулирования надо рассматривать в ходе переговоров в рамках сложившегося формата. Консультации на эту тему продолжаются, о чем, в частности, свидетельствует состоявшаяся 21 апреля с.г. видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей», - сказали в министерстве.