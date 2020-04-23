Кадыров опроверг наличии у него в доме секретных тюрем

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о наличии у него в доме секретных тюрем распространяют «шизофреники, которым снятся страшные сны». Так он ответил в прямом эфире на один из вопросов своих подписчиков в Instagram, передает РИА Новости.

Кадыров заявил, что к нему с проверками приезжали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, изучали котельную и подвалы, но ничего не нашли. Он добавил, что «так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме».

Глава Чечни также заявил, что «и близко не подпустил бы к своему дому и семье шайтанов», так как по закону они должны находиться в СИЗО и тюрьмах.