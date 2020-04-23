Нефть снова дорожает

С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

Нефть продолжает отыгрывать драматические потери начала недели, когда фьючерсы на WTI падали ниже нуля, в то же время участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса, и ожидают новых скачков цен.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $22,53 за баррель, что на 5,6% ($1,2) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 7,8% ($1,28) - до $17,78 за баррель.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. В частности, аналитики IHS Markit Ltd. оценивают объем добычи, находящейся под угрозой остановки, в 1,75 млн баррелей в сутки.

Накануне июньские контракты выросли на 20%, а фьючерсы на Brent - на 4,7% на фоне новостей о восстановлении китайской экономики, в частности, работы транспорта и НПЗ, а также из-за роста напряженности межу США и Ираном.