В Грузии за повторное нарушение правил карантина будут сажать в тюрьму
Случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться тюремным заключением сроком на шесть лет. Об этом сообщает ИА «Новости – Грузия».
Парламент страны принял в третьем чтении поправки в законодательство о штрафах и уголовной ответственности в связи с нарушением правил карантина и самоизоляции. Утверждение состоялось на сегодняшнем заседании, поправки поддержали 78 депутатов.
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе отметил, что парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения, поскольку «мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа».
Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1000 долларов), а юридические лица - 15 тысяч лари (около 4,700 долларов). По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией.