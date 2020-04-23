В Грузии за повторное нарушение правил карантина будут сажать в тюрьму

Случаи повторного нарушения правил чрезвычайного положения или карантина в Грузии будут наказываться тюремным заключением сроком на шесть лет. Об этом сообщает ИА «Новости – Грузия».

Парламент страны принял в третьем чтении поправки в законодательство о штрафах и уголовной ответственности в связи с нарушением правил карантина и самоизоляции. Утверждение состоялось на сегодняшнем заседании, поправки поддержали 78 депутатов.