За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 23.04.2020 до 00:00 24.04.2020 сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции задержали 1151 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах республики.

Как говорится в сообщении управления, задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.