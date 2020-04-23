Ученые о главных ошибках людей во время пандемии коронавируса

По мнению авторов, многие люди переключают все свое внимание на COVID-19, пренебрегая сном, физическими упражнениями или общением с людьми.

Самоизоляция в период пандемии способна вызвать обострение хронических заболеваний психики, предупреждают ученые. В связи с этим они рекомендуют поддерживать дома здоровую обстановку и уделять внимание возникающим тревогам.

Еще одной ошибкой является неправильная интерпретация статистических данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Некоторые сообщения о снижении или увеличении числа зараженных могут вызвать ложное чувство улучшения ситуации или, наоборот, тревогу.

Затрудняют борьбу с коронавирусом укоренившиеся социальные нормы. Так, у некоторых национальностей принято часто прикасаться к собеседнику, обнимать и целовать его. По мнению ученых, решить эту проблему могут лозунги и изображения, напоминающие о важности социального дистанцирования.