Киев вновь стал городом с самым грязным воздухом в мире

Украинская столица за прошедшую ночь вновь поднялась на первое место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире, данные об этом поступают с портала IQAir.

Индекс загрязнения воздуха на утро 24 апреля в городе увеличился до 159 пунктов, что оценивается как опасный уровень. Второе место в рейтинге вслед за Киевом занял Кувейт, третье — индийский Нью-Дели.

Специалисты связывают высокий уровень загрязнения в Киеве с пожарами, продолжающимися в районе Чернобыльской атомной электростанции. Загрязненные радиацией и вредными элементами воздушные потоки из зоны отчуждения ветром сдвигаются в сторону центральных областей Украины.