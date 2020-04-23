SOCAR оказал финансовую поддержку азербайджанским студентам в Грузии

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SOCAR Energy Georgia – "дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии - оказала финансовую помощь гражданам Азербайджана, получающим высшее образование в соседней стране. Как сообщает Report, в административном здании компании состоялась встреча с обучающимися в различных университетах Грузии студентами, которые не смогли вернуться на родину. Выступая на встрече, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов отметил, что 70 студентам выделена материальная помощь. По его словам, до восстановления нормального течения жизни планируется повторное оказание помощи студентам: "Компания всегда готова рассмотреть все обращения и просьбы азербайджанских студентов".

По словам главы компании, SOCAR осознает свою социальную ответственность и продолжает меры в этом направлении: "SOCAR, а также другие азербайджанские компании перечислили средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Грузии. Кроме того, при нашей финансовой поддержке были подготовлены 1 000 коробок с продуктами. В ближайшие дни продовольственная помощь будет распределена нуждающимся гражданам в регионах Грузии. Компания также оказала продовольственную помощь 160 лицам с ограниченными физическими возможностями из региона Квемо Картли. Эти лица также регулярно получают лекарственные средства и обеспечиваются медицинскими услугами". М.Мамедов отметил, что в результате мудрых и своевременных решительных шагов президента Ильхама Алиева ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем: "Проводимые в Азербайджане превентивные меры дают свои плоды. Государство не только защищает здоровье граждан, но и оказывает поддержку бизнесу. Статданные позволяют говорить о том, что в Грузии также осуществляется серьезный контроль за ситуацией с коронавирусом. Я надеюсь, что тяжелый период вследствие пандемии коронавируса в обеих странах скоро останется позади, и жизнь вернется к своему нормальному течению".