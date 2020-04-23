Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии и флотилий в тылу фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотилий, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 750 манатов.

В целях исполнения настоящего распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда президента Азербайджана будет выделено 5,9 миллиона манатов.